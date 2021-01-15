 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

В Чите проведут массовые соревнования конькобежцев

В Чите проведут массовые соревнования конькобежцев
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Победители ледовой битвы получат награды от министра спорта РФ

В Забайкальский край поступила брендовая наградная продукция на всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». В их числе дипломы, комплекты медалей, сувенирная продукция, а также полиграфическая продукция для оформления мест проведения соревнований.

- Открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» пройдут в столице Забайкальского края 6 февраля 2021 года на ледовом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Ежегодно соревнования собирают большое количество любителей активного образа жизни по всей России, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Также он добавил, что всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» – это соревнования с многолетней историей, которая началась ещё в советские времена. Одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов, приобщение населения к здоровому образу жизни и активному отдыху.

Напомним, что эти состязания предполагают забеги на различные дистанции для всех групп населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
спорт конькобежный спорт Чита соревнования
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ламы поделились, когда и как праздновать Сагаалган
В Бурятии ламы поделились, когда и как праздновать Сагаалган
Общество, 15.01.2021
Представители Иволгинского дацана рассказали о программе празднования нового года
В Иркутске и Братске открываются театры
В Иркутске и Братске открываются театры
Общество, 15.01.2021
Правительство региона разрешило проведение спектаклей и концертов
В Чите проведут массовые соревнования конькобежцев
В Чите проведут массовые соревнования конькобежцев
Общество, 15.01.2021
Победители ледовой битвы получат награды от министра спорта РФ
В Закаменском районе Бурятии увеличат награду за волков
В Закаменском районе Бурятии увеличат награду за волков
Общество, 15.01.2021
Поощрение за добычу хищника достигнет 11 тысяч рублей
Зимние фестивали и соревнования на Байкале пройдут по плану
Зимние фестивали и соревнования на Байкале пройдут по плану
Общество, 15.01.2021
О предстоящих мероприятиях рассказали в агентстве по туризму Иркутской области
В 2020 году в Забайкалье родилось более 12 тысяч малышей
В 2020 году в Забайкалье родилось более 12 тысяч малышей
Общество, 15.01.2021
Лидером по рождаемости в крае стала Чита
В Бурятии ВСГУТУ возвращается к очному обучению
В Бурятии ВСГУТУ возвращается к очному обучению
Общество, 15.01.2021
Исключением станут студенты вторых и третьих курсов
Празднование Сагаалгана состоится в Чите 12 февраля
Празднование Сагаалгана состоится в Чите 12 февраля
Общество, 15.01.2021
Белый месяц отметят на центральной площади города
В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии
В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии
Общество, 15.01.2021
Среди них 46 участников Великой Отечественной войны и более 700 тружеников тыла
Учёные Забайкалья создают теплоаккумулятор для Арктики
Учёные Забайкалья создают теплоаккумулятор для Арктики
Общество, 15.01.2021
Разработка предназначена для установок, использующих возобновляемые источники энергии
Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов
Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов
Общество, 15.01.2021
Ещё 13 маневровых тепловозов получат прописку в депо станции Зима
Около 1500 семей Иркутской области переедут из аварийного жилья
Около 1500 семей Иркутской области переедут из аварийного жилья
Общество, 15.01.2021
На расселение направлено более 4 млрд рублей
В Агинском округе отпразднуют юбилей двух районов
В Агинском округе отпразднуют юбилей двух районов
Общество, 15.01.2021
Дульдургинскому и Агинскому району исполняется 80 лет
В Бурятии посвятили стихотворение отставке правительства
В Бурятии посвятили стихотворение отставке правительства
Общество, 15.01.2021
«Лишь бы Зверев не в министры, остальное – ерунда…»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^