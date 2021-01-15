Победители ледовой битвы получат награды от министра спорта РФ
В Забайкальский край поступила брендовая наградная продукция на всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». В их числе дипломы, комплекты медалей, сувенирная продукция, а также полиграфическая продукция для оформления мест проведения соревнований.
- Открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» пройдут в столице Забайкальского края 6 февраля 2021 года на ледовом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Ежегодно соревнования собирают большое количество любителей активного образа жизни по всей России, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Также он добавил, что всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» – это соревнования с многолетней историей, которая началась ещё в советские времена. Одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов, приобщение населения к здоровому образу жизни и активному отдыху.
Напомним, что эти состязания предполагают забеги на различные дистанции для всех групп населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите проведут массовые соревнования конькобежцев
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