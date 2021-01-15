В Чите стройка школы затянулась из-за закрытия границ с КНР

Из-за пандемии коронавируса в столице Забайкальского края скорректировали сроки строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Октябрьский. Как отметила заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова, из-за закрытия границ подрядчик не смог привлечь на стройплощадку специалистов из КНР.
- Правительством Российской Федерации приняты нормативные акты, которые регулируют это вопрос, в результате 30 декабря 2020 года заключено дополнительное соглашение с министерством просвещения Российской Федерации о продлении сроков ввода строительства школы, - пояснила Татьяна Цымпилова.
Новое учреждение образования строится за счёт средств федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
- Зашли на площадку до пандемии, в планах было достроить в 2020 году, но пришлось в итоге скорректировать сроки. Сейчас работы продолжаются, даже в зимнее время. Мы привлекаем рабочую силу из других регионов России и ближайшего Зарубежья. Большую часть работ - около 60 процентов, сделали, провели все коммуникации: воду, тепло, электричество, готовы три блока из шести, в них идут отделочные и чистовые работы, - рассказал генеральный директор подрядной организации ОАО «Региональное управление строительства» Сергей Филонич.
В новой школе будут оборудованы кабинеты для 340 учеников начальных классов и 760 старшеклассников. Помимо учебного пространства в здании разместят столовую, спортивные залы и другие необходимые помещения для комфортного пребывания детей.
Параллельно ведётся благоустройство территории, где разместят стадион, площадки для спортивных игр, устанавливается наружное освещение.
В декабре объект проинспектировал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, тогда он отметил, что намечен ряд мер, которые помогут увеличить рабочую силу и сохранить темпы строительства.
Школа в микрорайоне Октябрьский станет самой современной в Чите и единственной, которую начали строить в региональной столице за последние 30 лет, сообщили в пресс-службе краевого правительства.