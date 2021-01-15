 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

В Чите стройка школы затянулась из-за закрытия границ с КНР

В Чите стройка школы затянулась из-за закрытия границ с КНР
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Школу должны были достроить в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса в столице Забайкальского края скорректировали сроки строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Октябрьский. Как отметила заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова, из-за закрытия границ подрядчик не смог привлечь на стройплощадку специалистов из КНР.

- Правительством Российской Федерации приняты нормативные акты, которые регулируют это вопрос, в результате 30 декабря 2020 года заключено дополнительное соглашение с министерством просвещения Российской Федерации о продлении сроков ввода строительства школы, - пояснила Татьяна Цымпилова.

Новое учреждение образования строится за счёт средств федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

- Зашли на площадку до пандемии, в планах было достроить в 2020 году, но пришлось в итоге скорректировать сроки. Сейчас работы продолжаются, даже в зимнее время. Мы привлекаем рабочую силу из других регионов России и ближайшего Зарубежья. Большую часть работ - около 60 процентов, сделали, провели все коммуникации: воду, тепло, электричество, готовы три блока из шести, в них идут отделочные и чистовые работы, - рассказал генеральный директор подрядной организации ОАО «Региональное управление строительства» Сергей Филонич.

В новой школе будут оборудованы кабинеты для 340 учеников начальных классов и 760 старшеклассников. Помимо учебного пространства в здании разместят столовую, спортивные залы и другие необходимые помещения для комфортного пребывания детей.

Параллельно ведётся благоустройство территории, где разместят стадион, площадки для спортивных игр, устанавливается наружное освещение.

В декабре объект проинспектировал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, тогда он отметил, что намечен ряд мер, которые помогут увеличить рабочую силу и сохранить темпы строительства.

Школа в микрорайоне Октябрьский станет самой современной в Чите и единственной, которую начали строить в региональной столице за последние 30 лет, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Чита школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесозаготовитель не очистил участок после рубки
В Бурятии лесозаготовитель не очистил участок после рубки
Общество, 15.01.2021
Нарушителя привлекли к административной ответственности
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 15.01.2021
В Улан-Удэ днём до -14
Библиотеки Улан-Удэ перейдут на новый режим работы
Библиотеки Улан-Удэ перейдут на новый режим работы
Общество, 14.01.2021
Они также станут работать и в выходные дни
В Чите отметят Всероссийский день снега
В Чите отметят Всероссийский день снега
Общество, 14.01.2021
Праздник пройдёт на стадионе СОК «Высокогорье» 16 января
В Иркутской области назвали победителей фестиваля народных промыслов
В Иркутской области назвали победителей фестиваля народных промыслов
Общество, 14.01.2021
В мероприятии приняли участие представители Бурятии
В Бурятии военные нанесли радиоэлектронный удар по «противнику»
В Бурятии военные нанесли радиоэлектронный удар по «противнику»
Общество, 14.01.2021
Подразделения РЭБ ВВО провели учения на полигонах «Дивизионный» и «Бурдуны»
В Агинском не будет массовых крещенских купаний
В Агинском не будет массовых крещенских купаний
Общество, 14.01.2021
Верующих просят провести праздник в кругу семьи
В Байкальске пройдёт первенство СФО по лыжным гонкам
В Байкальске пройдёт первенство СФО по лыжным гонкам
Общество, 14.01.2021
Участие в соревнованиях примут спортсмены-любители
В Бурятии завершилось благоустройство центра Кяхты
В Бурятии завершилось благоустройство центра Кяхты
Общество, 14.01.2021
Грант на 54 млн ушёл на реконструкцию парка, городской площади и автовокзала
Три ссуза Забайкалья признаны лучшими в России
Три ссуза Забайкалья признаны лучшими в России
Общество, 14.01.2021
Директора учреждений были награждены за профессиональную подготовку учащихся
Иркутянка стала второй на кубке России по конькобежному спорту
Иркутянка стала второй на кубке России по конькобежному спорту
Общество, 14.01.2021
Спортсменка выиграла путёвку на чемпионат страны
В Бурятии отметили праздник Обрезания Господня
В Бурятии отметили праздник Обрезания Господня
Общество, 14.01.2021
Также верующие почтили память святителя Василия Великого
Грузовое движение между Бурятией и Монголией возобновится 1 февраля
Грузовое движение между Бурятией и Монголией возобновится 1 февраля
Общество, 14.01.2021
Будет разрешён проезд транспорта с медикаментами, медоборудованием и продовольствием

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^