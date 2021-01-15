В Чите стройка школы затянулась из-за закрытия границ с КНР

Школа в микрорайоне Октябрьский станет самой современной в Чите и единственной, которую начали строить в региональной столице за последние 30 лет, сообщили в пресс-службе краевого правительства.







Из-за пандемии коронавируса в столице Забайкальского края скорректировали сроки строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Октябрьский. Как отметила заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова, из-за закрытия границ подрядчик не смог привлечь на стройплощадку специалистов из КНР.- Правительством Российской Федерации приняты нормативные акты, которые регулируют это вопрос, в результате 30 декабря 2020 года заключено дополнительное соглашение с министерством просвещения Российской Федерации о продлении сроков ввода строительства школы, - пояснила Татьяна Цымпилова.Новое учреждение образования строится за счёт средств федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».- Зашли на площадку до пандемии, в планах было достроить в 2020 году, но пришлось в итоге скорректировать сроки. Сейчас работы продолжаются, даже в зимнее время. Мы привлекаем рабочую силу из других регионов России и ближайшего Зарубежья. Большую часть работ - около 60 процентов, сделали, провели все коммуникации: воду, тепло, электричество, готовы три блока из шести, в них идут отделочные и чистовые работы, - рассказал генеральный директор подрядной организации ОАО «Региональное управление строительства» Сергей Филонич.В новой школе будут оборудованы кабинеты для 340 учеников начальных классов и 760 старшеклассников. Помимо учебного пространства в здании разместят столовую, спортивные залы и другие необходимые помещения для комфортного пребывания детей.Параллельно ведётся благоустройство территории, где разместят стадион, площадки для спортивных игр, устанавливается наружное освещение.В декабре объект проинспектировал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, тогда он отметил, что намечен ряд мер, которые помогут увеличить рабочую силу и сохранить темпы строительства.