В Бурятии работникам предприятия задолжали более миллиона по зарплате

В дело вмешалась прокуратура



Работники теплоснабжающей организации, общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Олзо», обратились в прокуратуру Тункинского района Бурятии.



Установлено, что в коммерческой организации перед 38 работниками образовалась задолженность по заработной плате за октябрь-ноябрь 2020 года в сумме 1,16 млн рублей.



Генеральному директору общества внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в суд направлено 38 заявлений о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания выплат.



Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы.



Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по заработной плате перед работниками погашена, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

