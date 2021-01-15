В дело вмешалась прокуратура
Работники теплоснабжающей организации, общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Олзо», обратились в прокуратуру Тункинского района Бурятии.
Установлено, что в коммерческой организации перед 38 работниками образовалась задолженность по заработной плате за октябрь-ноябрь 2020 года в сумме 1,16 млн рублей.
Генеральному директору общества внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в суд направлено 38 заявлений о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания выплат.
Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждено административное дело за невыплату в срок заработной платы.
Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по заработной плате перед работниками погашена, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам предприятия задолжали более миллиона по зарплате
Общество, Фото:
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