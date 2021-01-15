 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

В Бурятии лесозаготовитель не очистил участок после рубки

В Бурятии лесозаготовитель не очистил участок после рубки
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушителя привлекли к административной ответственности

Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии нарушали правила пожарной безопасности в лесах. Нарушение выявлено на участке, расположенном на территории Можайского участкового лесничества Еравнинского лесничества. Во время заготовки древесины он не был очищен от порубочных остатков.

В отношении лесозаготовителя вынесено постановление о возбуждении административного дела. Республиканским агентством лесного хозяйства виновный привлечён к ответственности, с назначением наказания в виде предупреждения.

На стадии рассмотрения дела территория лесного участка нарушителем очищена от порубочных остатков, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура РАЛХ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесозаготовитель не очистил участок после рубки
В Бурятии лесозаготовитель не очистил участок после рубки
Общество, 15.01.2021
Нарушителя привлекли к административной ответственности
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 15.01.2021
В Улан-Удэ днём до -14
Библиотеки Улан-Удэ перейдут на новый режим работы
Библиотеки Улан-Удэ перейдут на новый режим работы
Общество, 14.01.2021
Они также станут работать и в выходные дни
В Чите отметят Всероссийский день снега
В Чите отметят Всероссийский день снега
Общество, 14.01.2021
Праздник пройдёт на стадионе СОК «Высокогорье» 16 января
В Иркутской области назвали победителей фестиваля народных промыслов
В Иркутской области назвали победителей фестиваля народных промыслов
Общество, 14.01.2021
В мероприятии приняли участие представители Бурятии
В Бурятии военные нанесли радиоэлектронный удар по «противнику»
В Бурятии военные нанесли радиоэлектронный удар по «противнику»
Общество, 14.01.2021
Подразделения РЭБ ВВО провели учения на полигонах «Дивизионный» и «Бурдуны»
В Агинском не будет массовых крещенских купаний
В Агинском не будет массовых крещенских купаний
Общество, 14.01.2021
Верующих просят провести праздник в кругу семьи
В Байкальске пройдёт первенство СФО по лыжным гонкам
В Байкальске пройдёт первенство СФО по лыжным гонкам
Общество, 14.01.2021
Участие в соревнованиях примут спортсмены-любители
В Бурятии завершилось благоустройство центра Кяхты
В Бурятии завершилось благоустройство центра Кяхты
Общество, 14.01.2021
Грант на 54 млн ушёл на реконструкцию парка, городской площади и автовокзала
Три ссуза Забайкалья признаны лучшими в России
Три ссуза Забайкалья признаны лучшими в России
Общество, 14.01.2021
Директора учреждений были награждены за профессиональную подготовку учащихся
Иркутянка стала второй на кубке России по конькобежному спорту
Иркутянка стала второй на кубке России по конькобежному спорту
Общество, 14.01.2021
Спортсменка выиграла путёвку на чемпионат страны
В Бурятии отметили праздник Обрезания Господня
В Бурятии отметили праздник Обрезания Господня
Общество, 14.01.2021
Также верующие почтили память святителя Василия Великого
Грузовое движение между Бурятией и Монголией возобновится 1 февраля
Грузовое движение между Бурятией и Монголией возобновится 1 февраля
Общество, 14.01.2021
Будет разрешён проезд транспорта с медикаментами, медоборудованием и продовольствием

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^