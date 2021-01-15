Нарушителя привлекли к административной ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии нарушали правила пожарной безопасности в лесах. Нарушение выявлено на участке, расположенном на территории Можайского участкового лесничества Еравнинского лесничества. Во время заготовки древесины он не был очищен от порубочных остатков.
В отношении лесозаготовителя вынесено постановление о возбуждении административного дела. Республиканским агентством лесного хозяйства виновный привлечён к ответственности, с назначением наказания в виде предупреждения.
На стадии рассмотрения дела территория лесного участка нарушителем очищена от порубочных остатков, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии лесозаготовитель не очистил участок после рубки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Нарушителя привлекли к административной ответственности
Мужчина выловил семь хвостов омуля
В Улан-Удэ днём до -14
Они также станут работать и в выходные дни
Праздник пройдёт на стадионе СОК «Высокогорье» 16 января
В мероприятии приняли участие представители Бурятии
Подразделения РЭБ ВВО провели учения на полигонах «Дивизионный» и «Бурдуны»
Верующих просят провести праздник в кругу семьи
Участие в соревнованиях примут спортсмены-любители
Грант на 54 млн ушёл на реконструкцию парка, городской площади и автовокзала
Директора учреждений были награждены за профессиональную подготовку учащихся
Спортсменка выиграла путёвку на чемпионат страны
Также верующие почтили память святителя Василия Великого
Будет разрешён проезд транспорта с медикаментами, медоборудованием и продовольствием