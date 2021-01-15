В Бурятии лесозаготовитель не очистил участок после рубки

Нарушителя привлекли к административной ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии нарушали правила пожарной безопасности в лесах. Нарушение выявлено на участке, расположенном на территории Можайского участкового лесничества Еравнинского лесничества. Во время заготовки древесины он не был очищен от порубочных остатков.



В отношении лесозаготовителя вынесено постановление о возбуждении административного дела. Республиканским агентством лесного хозяйства виновный привлечён к ответственности, с назначением наказания в виде предупреждения.



На стадии рассмотрения дела территория лесного участка нарушителем очищена от порубочных остатков, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

