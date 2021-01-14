Улан-удэнец похвастался заработком в Южной Корее

Он купил «трёшку» в столице Бурятии
Улан-удэнец рассказал в социальной сети, как ему удалось заработать на трехкомнатную квартиру в Южной Корее. Его пост появился в группе «Аноним Корея», предназначенной для общения жителей Бурятии, находящихся там на заработках.
- Вошёл в этот паблик в марте 2016. Изучив паблик от корки до корки, в августе 2016 был в Корее. Вынужденно полетел в Корею за мечтой, оставив супругу и новорожденную дочу. Отпахал 4 года на одного саджана, устраивался через Бека. Благодарен очень сильно Беку и саджану, что работа была круглый год. Домой в Улан-Удэ вернулся феврале 2020 перед пандемией. Доча без меня выросла, и жена сильно соскучилась за это время. Я верный муж за все 4 года, - пишет мужчина.
Горожанин отмечает, что всё было не зря – он приобрел для своей семьи просторную трёхкомнатную квартиру.
- Зато теперь у нас своя трёхкомнатная квартира, купил под «Абсолютом» по ул. Пестеля. Успели в этом году съездить, отдохнуть в Крыму. Иду сегодня с «Абсолюта» домой, и тут в голову вошло, нужно написать свой пост о том, что я заработал в Корее, - заключает он здесь.
Одни пользователи похвалили улан-удэнца, другие скептически отнеслись к посту - предположили, что это реклама работодателя: «Молодец, парень, не слушай никого, кто-то годами в Корее работает, ни копья накопить не могут. А ты молодец, поставил цель и достиг её. Не многим это по силам», «Не слушай местных токсов! Твоя мечта - достиг! Круто! Не всем дано, вон ниже писали: кто-то спивается, кто-то ломается, у кого-то смысла нет», «Это реклама некоего «Бека», я правильно понимаю?», «Реклама», «Он, наверное, сам себе не поверил!» и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад, до обвала курса рубля, в Бурятии был бум на поездки в Южную Корею за заработком. Один улан-удэнец рассказывал, как работая в поле, случайно встретил здесь же одноклассницу, которую не видел многие годы. Были и несчастные случаи с жителями Бурятии, и случаи гибели уехавших туда людей.
Об «армии бурятских гастарбайтеров» даже снял сюжет федеральный телеканал.
Улан-удэнка, по профессии учитель биологии и географии, рассказывала о плюсах и минусах работы в Южной Корее.
Улан-удэнец похвастался заработком в Южной Корее
Общество, Фото:
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