Осуждённые побыли героями вестерна
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, где находятся осуждённые с туберкулёзом, прошло необычное соревнование в стиле вестерн. Осуждённые посоревновались в метании лассо.
Мероприятие приурочили к году белого металлического быка.
Осужденные состязались в набрасывании веревки на муляж металлического быка. Члены жюри оценивали умение правильно завязывать верёвку и мастерство владения лассо.
- Осуждённые с интересом приняли участие в соревновании, проявив при этом сноровку и упорство. Они смогли ощутить себя ковбоями из американских вестернов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые соревновались в метании лассо
Общество, Фото:
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