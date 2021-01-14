В Бурятии осуждённые соревновались в метании лассо

Осуждённые побыли героями вестерна



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, где находятся осуждённые с туберкулёзом, прошло необычное соревнование в стиле вестерн. Осуждённые посоревновались в метании лассо.



Мероприятие приурочили к году белого металлического быка.



Осужденные состязались в набрасывании веревки на муляж металлического быка. Члены жюри оценивали умение правильно завязывать верёвку и мастерство владения лассо.



- Осуждённые с интересом приняли участие в соревновании, проявив при этом сноровку и упорство. Они смогли ощутить себя ковбоями из американских вестернов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





