Сагаан Убгэн из Бурятии попал в 20-ку сказочных персонажей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Бурятского Белого Старца обошёл Байкальский Дед Мороз



Аналитическое агентство «Смыслография» и коммуникационное агентство «АГТ» в пятый раз провели исследование представленности сказочных новогодних персонажей в российских федеральных и региональных СМИ.



По итогам 2020 года безусловное лидерство по-прежнему у Деда Мороза из Великого Устюга, который немного увеличил своё медиаприсутствие (214 тысяч упоминаний в 2020 году, 213 тысяч в 2019 году) и Снегурочки из Костромы (103 тыс. в 2020 году, 112 тыс. в 2019 году).



- Снижение на 10% медиаактивности Снегурочки связано с сокращением обычно обширной представительской программы в связи с антиковидными ограничениями. У Деда Мороза же оказалось достаточно много активных представителей в регионах, создавались новые официальные офисы его почты. Знаковым событием стало открытие в Сочи в парке «Дендрарий» Южной резиденции Главного «Зимнего деда», - сообщили устроители необычного рейтинга.



Белый Старец из Бурятии занял 16 место в рейтинге сказочных персонажей. Его 225 раз упомянули в СМИ в 2020 году. Байкальского Дед Мороза из Иркутской области в медиапространстве вспоминали чаще – 476 раз, он занял 12 место.



В 2019 году Сагаан Убгэн занимал 13 место, его упоминали в СМИ 448 раз. Байкальский Дед Мороз был на 10 месте.



В 2020 году подтвердил свои позиции популярный отечественный новогодний персонаж - Морозко, известный и любимый, прежде всего, по одноименной телевизионной сказке 1965 года (12 тыс. публикаций в 2020 году, 11 тыс. в 2019 году). И в российских медиа Морозко продолжает соперничать с «иностранным новогодним агентом» Санта-Клаусом, который сохранил своё присутствие в российском медиаполе на уровне 13 тысяч упоминаний.

