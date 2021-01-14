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Владимира Граната просматривает «Торпедо»

Владимира Граната просматривает «Торпедо»
Общество, 
Футболист из Улан-Удэ отправился на зимние сборы с новой командой

9 января футбольный клуб «Торпедо» на своём официальном сайте опубликовал список футболистов, которые отправились на первый зимний учебно-тренировочный сбор. Сбор пройдёт на юге России с 9 по 20 января. В списках есть и уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат. Однако, над его фамилией есть пометка «*», которая означает, что игрок находится на просмотре.

ФК «Торпедо» сейчас выступает в первенстве Футбольной национальной лиги. Перед зимним перерывом команда сыграла 26 матчей, набрала 53 очка и находится на четвёртом месте.

До «Торпедо» ходили слухи, что Гранат может перейти в ФК «Уфа». Однако, не сложилось. В YouTube-шоу «Футбольный хейт» игрок рассказал, что не знает причин, почему контракт не был заключён.

- Я не лез в это дело, агент разбирался. Не знаю, по каким причинам не получилось, - рассказал Владимир Гранат в ноябре 2020 года.

Также он рассказал, что продление контракта «Рубин» ему не предложил, потому что тренер Леонид Слуцкий не рассчитывал на игрока.

- По тренировочному процессу было понятно. Он тоже прекрасно понимал и объяснял, что я долгий период не играл и не знает, смогу ли я сколько-то матчей, на протяжении какого-то времени сыграть подряд. После пандемии игры были частыми, может, поэтому, - предположил Гранат.

Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Гранат играл за казанский «Рубин» до лета 2020 года. Покинуть клуб ему пришлось после истечения срока контракта. Цвета «Рубина» он защищал с 2017 года. В последний свой сезон 2019-2020 Гранат 12 раз попадал в заявку, но ни разу не вышел на поле.

До «Рубина» футболист играл за «Динамо», «Ростов» и «Спартак». Сейчас ему 33 года.

С 2013 по 2018 привлекался к играм сборной России и выступал на домашнем чемпионате мира по футболу. На этом турнире Владимир Гранат вышел на поле однажды. Это было в игре с испанцами в 1/8 финала. Игрок в перерыве заменил Юрия Жиркова на левом фланге обороны.

Сборная России прошла Испанию в серии одиннадцатиметровых. Однако игра Граната была раскритикована. За отведённое ему время на поле он отдал пять передач, но ни одна не оказалась точной. На эту тему даже пошутил британский журналист и писатель Джонатан Уилсон. В своём «Твиттаре» он написал: «Владимир Гранат работает с перерыва: он сделал четыре паса и не завершил ни одного из них. Одно из великих выступлений на чемпионате мира». После финального свистка он добавил: «Всего: Владимир Гранат сделал пять пасов и не завершил ни одного из них. Скала».

Однако, по мнению многих болельщиков, именно Гранат помог сборной удержать ничейный результат и довести дело до послематчевых пенальти.

За выход в 1/4, как и вся команда, игрок из Улан-Удэ получил звание заслуженного мастера спорта.
спорт футбол Владимир Гранат
 
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