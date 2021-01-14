В Бурятии сняли зажигательный клип для 14-летней певицы

Во главе звездной команды выступила звезда бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева, координатор конкурса «Наранай туяа».





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14-летняя певица из села Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии Дарья Губенина получила в подарок съёмку музыкального клипа. В ноябре Дарья выиграла Гран-при детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – лучики солнца». Главным призом для победительницы, помимо кубка и денежного приза, стал сертификат на съёмку клипа, сообщили в министерстве культуры по Бурятии.Специально для Даши была написана песня «Это твой мир». В создании песни и клипа участвовали известные в республике и за её пределами музыканты. Музыку и аранжировку написал Алагуй Егоров, слова Виктор Паньков. Режиссёром клипа стал Роман Шагланов, оператором Алдар Загдаев. В клипе снялись участницы школы танца «Байкал идель».Даша занимается вокалом в многофункциональном информационном культурно-досуговом центре «Талецкий» у преподавателя Натальи Юрьевой. Для юной исполнительницы, её преподавателей и родственников съёмка клипа стала настоящим новогодним подарком и большим стимулом к дальнейшему творческому росту.Детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – лучики солнца» состоялся осенью в онлайн-формате. Конкурс собрал юных исполнителей из 18 районов Бурятии и города Улан-Удэ, Забайкальского края и Республики Хакасия. 174 участника состязались в номинациях «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль» в трёх возрастных группах.