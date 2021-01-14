В голосовании поучаствовало более тысячи человек
Жители Бичурского района Бурятии голосуют за название книги о районе. Местные жители сами предлагали названия. На голосование выставили 10 вариантов.
Среди вариантов: «Бичура живёт», «Район – новые вершины», «Под солнцем Бичуры», «Край золотых полей», «Незабудка» и другие. В голосовании пока лидирует название «Наш дом Бичурский район». Его поддержали 597 человек из 1336.
Голосование проходит в группе «Бичура-инфо. 24/7». Здесь же ранее анонсировали нынешнее голосование. В требованиях к названию указывали количество слов – до трёх, название должно быть современным и отражать этот самобытный край.
В главы и разделы включены все организации и сельские поселения. В книге много фотографий, где можно будет найти себя или своих близких и знакомых, а также любимые места.
В Бурятии голосуют за название книги о Бичурском районе
Общество, Фото:
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