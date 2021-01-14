Блогер слушал «звенящую тишину» в северном посёлке Бурятии

Блогер, путешественник и рэп-исполнитель Даниил Чухломин из посёлка Новая Чара Забайкальского края на своём YouTube-канале опубликовал видео о поездке в один из самых северных посёлков Бурятии – Ангоя в Северо-Байкальком районе.







Он добавляет, что приезжать туда стоит «когда тебе немного за 40, за 50», поскольку жизнь там спокойная и умиротворённая.







Видео под названием «Неизведанная Бурятия. Ангоя, или звенящая тишина» вышло 13 января. За один день оно собрало 60 просмотров.







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Население посёлка – около 600 человек. С другими сёлами и городами посёлок связан железной и автомобильной дорогой. Как отмечает блогер, в селе ничего не отвлекает, частично нет мобильной связи, хлебный день один раз в три дня, а вокруг только сопки и горы.- Тем не менее у них есть всё необходимое: школа, детский досуговый комплекс, почта, магазины и всё в этом духе. Супер, мне кажется, - добавляет Даниил.Рассказал своим подписчикам блогер и о климате. В Ангое он резко-континентальный. Самый холодный месяц – январь, температура может опускаться до -52 градусов. Самый тёплый месяц – июль. Средняя температура в разгар лета – 21 градус.- Из посторонних шумов единственное, что здесь отвлекает – это шум дикой природы, разумеется: птички, собачки. Железная дорога, которая находится буквально вот, рукой подать и, на данный момент, это мой шумящий объектив. Всё. Никаких лишних шумов здесь больше нет. Замечательно, - рассказывает блогер.Рассказал блогер и о местных традициях. В Ангое принято здороваться с человеком, даже если вы не знакомы.- При приветствии ты, в первую очередь, желаешь ему здоровья и благополучия. Это тоже интересная такая традиция, - отметил автор видео.Отметил молодой человек и кристально чистый воздух в посёлке, которым невозможно надышаться.- Мне говорили об этом, но я слабо представлял. Я думал, что у нас в Новой Чаре довольно чистый воздух, но приехав сюда, я ощутил разницу, - резюмировал Даниил Чухломин.