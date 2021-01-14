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В Бурятии отметили праздник Обрезания Господня

В Бурятии отметили праздник Обрезания Господня
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Также верующие почтили память святителя Василия Великого

14 января православные верующие в Бурятии отметили великий недвунадесятный праздник Обрезания Господня и почтили память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадакийской. В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в Свято-Одигитриевском соборе Всенощное бдение и помазал прихожан освящённым елеем.

- На восьмой день после рождения ребёнка, согласно ветхозаветному закону, всем младенцам мужского пола необходимо было делать обрезание. Это знаменовало Завет Бога с праотцем Авраамом и его потомками. Обрезание являлось обязательством исполнять Закон Моисея. В день обрезания ребёнку нарекалось имя. Богомладенец получил имя Иисус, как и возвещал Архангел Гавриил при Благовещении. Обряд обрезания был прообразом Таинства Крещения. Как во время обрезания отсекалась крайняя плоть, так при Таинстве Крещения отсекается грех. Закон Моисея был плотским, поэтому и обрезание было плотским. Законы Христовы духовны, поэтому и обрезание, то есть крещение, в таком случае является духовным, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В самый день праздника митрополит Иосиф совершил Божественную литургию святого Василия Великого в том же храме. Владыке сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), настоятель собора протоиерей Михаил Елагин и клирики храма. По завершении богослужения Владыка обратился к молящимся с архипастырским словом.
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