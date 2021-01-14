Также верующие почтили память святителя Василия Великого
14 января православные верующие в Бурятии отметили великий недвунадесятный праздник Обрезания Господня и почтили память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадакийской. В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в Свято-Одигитриевском соборе Всенощное бдение и помазал прихожан освящённым елеем.
- На восьмой день после рождения ребёнка, согласно ветхозаветному закону, всем младенцам мужского пола необходимо было делать обрезание. Это знаменовало Завет Бога с праотцем Авраамом и его потомками. Обрезание являлось обязательством исполнять Закон Моисея. В день обрезания ребёнку нарекалось имя. Богомладенец получил имя Иисус, как и возвещал Архангел Гавриил при Благовещении. Обряд обрезания был прообразом Таинства Крещения. Как во время обрезания отсекалась крайняя плоть, так при Таинстве Крещения отсекается грех. Закон Моисея был плотским, поэтому и обрезание было плотским. Законы Христовы духовны, поэтому и обрезание, то есть крещение, в таком случае является духовным, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В самый день праздника митрополит Иосиф совершил Божественную литургию святого Василия Великого в том же храме. Владыке сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), настоятель собора протоиерей Михаил Елагин и клирики храма. По завершении богослужения Владыка обратился к молящимся с архипастырским словом.
В Бурятии отметили праздник Обрезания Господня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Грант на 54 млн ушёл на реконструкцию парка, городской площади и автовокзала
Директора учреждений были награждены за профессиональную подготовку учащихся
Спортсменка выиграла путёвку на чемпионат страны
Также верующие почтили память святителя Василия Великого
Будет разрешён проезд транспорта с медикаментами, медоборудованием и продовольствием
В Иркутской области обсуждают проблему с эксплуатацией полигона
Димчик Ринчинов выиграл «бронзу» в весовой категории 61 кг
Театры планируют возобновить показ постановок в течение двух недель
Он купил «трёшку» в столице Бурятии
Осуждённые побыли героями вестерна
Среди аргументов есть и климат, и жильё, и собаки
Осуждённые начали с упражнений для начинающих
Состоится фестиваль-конкурс национального костюма
Бурятского Белого Старца обошёл Байкальский Дед Мороз
Футболист из Улан-Удэ отправился на зимние сборы с новой командой