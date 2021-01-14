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Сельские школы Бурятии получили лыжи

Сельские школы Бурятии получили лыжи
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Две школы получили 80 пар

Новые лыжи с ботинками получили школы Тарбагатайского района Бурятии. 20 пар передано в Заводскую школу в Тарбагатае, 60 пар - детско-юношескую спортивную школу.

Инвентарь передан во исполнение поручения главы республики Алексея Цыденова в рамках визита в Тарбагатайский район, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».


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