Две школы получили 80 пар
Новые лыжи с ботинками получили школы Тарбагатайского района Бурятии. 20 пар передано в Заводскую школу в Тарбагатае, 60 пар - детско-юношескую спортивную школу.
Инвентарь передан во исполнение поручения главы республики Алексея Цыденова в рамках визита в Тарбагатайский район, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Сельские школы Бурятии получили лыжи
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