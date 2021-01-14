В Иркутской области открыли ещё девять ледовых переправ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На ледовых дорогах установлены ограничения по весу автомобилей



За два дня в Иркутской области было открыто девять ледовых переправ в Катангском, Нижнеудинском, Киренском и Мамско-Чуйском районах.



Были введены в эксплуатацию на реке Уде переправы «Нижнеудинск – Костино» и «Нижнеудинск – Заречье» грузоподъёмностью 10 тонн, «Усть-Кут – Мирный» на реке Нижней Тунгуске грузоподъёмностью 60 тонн, ледовая дорога в районе посёлка Непа на одноименной реке грузоподъёмностью 40 тонн, «Гарь – Магистральный» на реке Киренге грузоподъёмностью 60 тонн, на реке Лене «Алымовка – Банщиково» грузоподъёмностью 10 тонн и «Алымовка – Кривошапкино» - 50 тонн, «Киренск – Алексеевск» - 10 тонн, на реке Витим - «Мама – Тетеринск» грузоподъёмностью – 10 тонн.



На всей протяжённости проезжая часть ледовых дорог обнесена ограничительными вешками, установлены информационные знаки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



Таким образом, на сегодня в Иркутской области функционирует 28 ледовых переправ в 12 районах: в Братском, Нижнеудинском, Тайшетском, Усть-Удинском, Киренском, Усть-Кутском, Качугском, Тулунском, Шелеховском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском. Всего планируется открытие и эксплуатация 57 ледовых переправ в 20 муниципальных образованиях.

