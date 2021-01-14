Подразделения РЭБ ВВО провели учения на полигонах «Дивизионный» и «Бурдуны»
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника в ходе учения на полигоне «Дивизионный» и «Бурдуны» в Бурятии.
Личный состав подразделений РЭБ отработал метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе и каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Для этого были привлечены все радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции радиопомех. Определив и подавив рабочие частоты каналов связи «противника», специалисты РЭБ нарушили систему управления его войск.
Всего в учении приняли участие более 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справка
Комплекс «Борисоглебск-2» предназначен для проведения радиоразведки, создания помех наземной и авиационной радиосвязи. Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также подавить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.
В Бурятии военные нанесли радиоэлектронный удар по «противнику»
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