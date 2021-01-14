Библиотеки Улан-Удэ перейдут на новый режим работы

Они также станут работать и в выходные дни



С 19 января библиотеки столицы Бурятии переходят на новый режим работы. Теперь они будут работать и в выходные дни.



Расписание работы



Центральная городская библиотека имени И.К. Калашникова: с 9:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00.

Филиал №2: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной день – понедельник.

Филиал №3: с 10:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 18:00. Выходной – воскресенье.

Филиал №4: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №5: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №6: с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – суббота.

Филиал №9: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №10: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №12: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №13: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №15: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №16: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №17: с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – суббота.

Филиал №18: с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №19: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №20: с 9:00 до 18:00, суббота – с 10:00 до 18:00. Выходной – воскресенье.

Филиал №21: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.

Филиал №24: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.



В библиотеках продолжат через каждые два часа дезинфицировать контактные поверхности во всех помещениях. Санитарная обработка по-прежнему будет производиться в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова с 12:00 до 13:00, а в филиалах – с 13:00 до 14:00. Во всех подразделениях централизованной библиотечной системы последняя пятница месяца вновь станет санитарным днем.



Посещать библиотеку всё также нужно строго в медицинских масках. Работать в читальном зале и в фонде библиотеки – в масках и в перчатках. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС.

