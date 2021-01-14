Библиотеки Улан-Удэ перейдут на новый режим работы

Они также станут работать и в выходные дни
С 19 января библиотеки столицы Бурятии переходят на новый режим работы. Теперь они будут работать и в выходные дни.
Расписание работы
Центральная городская библиотека имени И.К. Калашникова: с 9:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00.
Филиал №2: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной день – понедельник.
Филиал №3: с 10:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 18:00. Выходной – воскресенье.
Филиал №4: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №5: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №6: с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – суббота.
Филиал №9: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №10: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №12: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №13: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №15: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №16: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №17: с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – суббота.
Филиал №18: с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №19: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №20: с 9:00 до 18:00, суббота – с 10:00 до 18:00. Выходной – воскресенье.
Филиал №21: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Филиал №24: с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
В библиотеках продолжат через каждые два часа дезинфицировать контактные поверхности во всех помещениях. Санитарная обработка по-прежнему будет производиться в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова с 12:00 до 13:00, а в филиалах – с 13:00 до 14:00. Во всех подразделениях централизованной библиотечной системы последняя пятница месяца вновь станет санитарным днем.
Посещать библиотеку всё также нужно строго в медицинских масках. Работать в читальном зале и в фонде библиотеки – в масках и в перчатках. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС.
Библиотеки Улан-Удэ перейдут на новый режим работы
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