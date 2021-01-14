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В Забайкалье телята-двойняшки родились с разницей в сутки

В Забайкалье телята-двойняшки родились с разницей в сутки
Общество,  Фото:государственная ветеринарная служба Забайкальского края
Второй телёнок долго не мог появиться на свет

Телята-двойняшки родились с разницей в сутки в Забайкальском крае, рассказали в пресс-службе государственной ветеринарной службе региона.

В декабре 2020 года на Оловяннинскую станцию по борьбе с болезнями животных обратился местный житель с просьбой о помощи при рождении телёнка.

- Получив сообщение, ветеринары, не теряя времени, выехали в село Антия, в 120 километрах от станции. Прибыв на место, мы выяснили, что корова в тяжёлом состоянии, уже около суток на свет не может появиться второй телёнок, - рассказал ветеринарный специалист станции Татьяна Тверитинова.

С помощью ветеринаров роды прошли успешно. На сегодняшний день телята в удовлетворительном состоянии.


домашние животные коровы
 
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