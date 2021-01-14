Жители Бурятии не болеют гриппом

Прививку от гриппа поставили почти 60% жителей республики



В Бурятии продолжается сезон острых респираторных вирусных инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.



В рамках прививочной кампании против гриппа в Бурятии привито 576 422 чел. – 59,4% от численности населения, из них 190 384 детей.



- Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, - отметили в управлении.



Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Его симптомами является жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель (боль или першение в горле), боль в мышцах и суставах.



Специалисты отмечают, что самолечение при гриппе недопустимо. Поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач.

