Прививку от гриппа поставили почти 60% жителей республики
В Бурятии продолжается сезон острых респираторных вирусных инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.
В рамках прививочной кампании против гриппа в Бурятии привито 576 422 чел. – 59,4% от численности населения, из них 190 384 детей.
- Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, - отметили в управлении.
Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Его симптомами является жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель (боль или першение в горле), боль в мышцах и суставах.
Специалисты отмечают, что самолечение при гриппе недопустимо. Поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач.
Жители Бурятии не болеют гриппом
Общество, Фото:
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