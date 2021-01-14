Жителям Бурятии рассказали, как получить лес на дрова

Более восьми тысяч жителей Бурятии бесплатно получили древесину
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года в Улан-Удэ возникла проблема с дровами. Местные жители массово рассказывают о взлетевших ценах на дрова. В свою очередь, сегодня в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства сообщили, что правом на бесплатную древесину для собственных нужд воспользовались более 8,5 тысяч жителей Бурятии.
- В 2020 году более 8,5 тысяч человек воспользовались правом на заготовку древесины для собственных нужд. Так, более пяти тысяч человек заготовили древесину для отопления. Более 1500 человек заготовили древесину для строительства, а также ремонта и реконструкции жилых домов. Около 800 человек воспользовались правом заготовки древесины для строительства и ремонта хозяйственных построек, а ещё более 500 – для строительства и ремонта изгородей и навесов,
Важно отметить, что воспользоваться правом на заготовку древесины могут только жители республики. При этом, на продажу или передачу древесины другим лицам, действует запрет.
Законом установлены следующие нормативы заготовки древесины для собственных нужд:
- для строительства жилых домов - до 200 кубометров 1 раз гражданам;
- для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 кубометров 1 раз в 10 лет;
- для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 25 кубометров 1 раз в 10 лет;
- для отопления на подворье ежегодно: в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера - до 40 кубометров, в остальных районах - до 20 кубометров;
- для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных нужд - до 5 кубометров древесины на семью 1 раз в 5 лет;
- для возведения жилого строения на дачном земельном участке без права регистрации проживания в нем - до 50 куб. метров 1 раз гражданам.
Для того, чтобы заготовить древесину для собственных нужд, необходимо обратиться с письменным заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений в ближайшее лесничество Бурятии. Республиканское агентство лесного хозяйства советует более подробную информацию получить на своём сайте.
Жителям Бурятии рассказали, как получить лес на дрова
Общество, Фото:
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