Праздник пройдёт на стадионе СОК «Высокогорье» 16 января
16 января на ледовом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» в Чите пройдёт акция «Всероссийский день снега».
- Участников спортивно-массового мероприятия ждут эстафеты на коньках, подвижные игры для детей, семейные эстафеты и многое другое. Начало в 14:00. Приглашаем всех желающих, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Всем участникам акции «Всероссийский день снега» будет вручена сувенирная продукция регионального министерства.
Напомним, спортивно-массовая акция «Всероссийский день снега» проводится в рамках международного праздника «World Snow Day». Впервые День снега как всероссийский праздник прошёл в 2015 году. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите отметят Всероссийский день снега
Общество, Фото:
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