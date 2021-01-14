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Полигон отходов на Ольхоне нуждается в модернизации

Полигон отходов на Ольхоне нуждается в модернизации
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области обсуждают проблему с эксплуатацией полигона

Вопрос реконструкции и модернизации лицензированного полигона отходов, расположенного на территории Ольхона, обсудили 13 января в правительстве Иркутской области.

Единственный законный полигон твёрдых отходов с пунктом приёма сточных вод в Ольхонском районе расположен в местности Имел-Кутул. Он был введён в эксплуатацию в 2011 году и рассчитан на 25 лет. Изначально предполагалось, что полигон будет принимать около 5 тысяч тонн мусора в год, но за счёт туристов в летний период объёмы отходов увеличиваются до 337 тысяч тонн в год. В результате уже сейчас полигон заполнен ТКО на 68%. Кроме того, объём жидких бытовых отходов в туристический сезон доходит до 200 куб. м в сутки, а в зимний период снижается до 40 куб. м в сутки.

- Полигон нуждается в срочной модернизации. В составе работ по модернизации полигона с целью сокращения отходов необходимо предусмотреть и размещение мусоросортировочной станции, очистных сооружений. В Ольхонском районе ТКО от населения поступают в основном в виде стекла, пластика, металла, дерева. Эти материалы могут быть использованы для вторичной переработки, в результате которой ожидаемое сокращение объёмов твердых отходов может составить 80 %, - доложил заместитель мэра Ольхонского района Баир Мижидон.

Губернатор региона Игорь Кобзев подчеркнул, что вопросы развития Ольхона требуют комплексного подхода, который в обязательном порядке включит в себя и решение проблем, связанных с эксплуатацией полигона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Ольхон Иркутская область мусор твердые бытовые отходы полигон
 
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