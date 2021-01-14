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В улан-удэнской колонии прошёл рандомный маскарад

В улан-удэнской колонии прошёл рандомный маскарад
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия в колониях приурочены к празднованию Старого Нового года

Накануне Старого Нового года в Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии №7 для женщин приняли участие в «Рандомном маскараде».

Женщины под весёлую музыку передавали по кругу мешок с вещами. Та, на которой мелодия останавливалась, не глядя, доставала попавшуюся ей вещь из мешка и надевала на себя.

Каждая из осуждённых должна была придумать своему наряду название и вжиться в образ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также Старый Новый год отметили в колонии-поселении №3.
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