Мероприятия в колониях приурочены к празднованию Старого Нового года
Накануне Старого Нового года в Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии №7 для женщин приняли участие в «Рандомном маскараде».
Женщины под весёлую музыку передавали по кругу мешок с вещами. Та, на которой мелодия останавливалась, не глядя, доставала попавшуюся ей вещь из мешка и надевала на себя.
Каждая из осуждённых должна была придумать своему наряду название и вжиться в образ, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также Старый Новый год отметили в колонии-поселении №3.
В улан-удэнской колонии прошёл рандомный маскарад
Общество, Фото:
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