Грузовое движение между Бурятией и Монголией возобновится 1 февраля

Будет разрешён проезд транспорта с медикаментами, медоборудованием и продовольствием



13 января на очередном заседании правительства Монголии принято решение продлить временную приостановку движения грузового транспорта в пункте пропуска «Алтанбулаг» до 1 февраля 2021 года. Ранее движение на КПП на границе с Бурятией было приостановлено до 18 января с целью предотвращения распространения COVID-19.



С 1 февраля на пограничном пункте пропуска «Алтанбулаг» раз в неделю будет разрешён проезд грузовиков с медикаментами, медицинским оборудованием и продовольствием. В этом случае перевозка грузов будет организована путём передачи прицепа с грузом иностранного перевозчика монгольским экспедиторам в зоне таможенного оформления и досмотра, после чего экспедиторы доставят груз до конечного пункта назначения.



В пункте пропуска «Алтанбулаг» на монголо-российской границе будет создан дезинфекционный пункт для работы в холодное время года и установлены временные рабочие места для сотрудников пограничного контроля и управления автотранспортом, а также камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

