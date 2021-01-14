В Улан-Удэ заблокировали сайты по продаже подделок

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Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ в ходе мониторинга Интернета выявила три сайта, на которых размещалась информация о продаже поддельных документов. Предлагалось купить паспорта Российской Федерации, дипломы, аттестаты, удостоверения сотрудников государственных органов и других организаций. Также предлагалось приобрести фальшивые деньги.По закону, в России запрещается распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.- Прокурор района в суд направил три административных исковых заявления о признании информации, размещённой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», запрещённой к распространению, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.Вступившие в законную силу решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайтов в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.