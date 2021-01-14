В городе в Бурятии затянули с размещением отчёта

Должностное лицо оштрафовали за нарушение



В городе Северобайкальске в Бурятии администрация нарушила закон о закупках.



Как выяснила прокурорская проверка, городской администрацией отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2019 год в единой информационной системе размещён с нарушением срока, 30 сентября 2020 года. Законом предусмотрено размещение указанного отчёта до 1 апреля года, следующего за отчётным годом.



Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении контрактного управляющего администрации вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ «Действие должностных лиц органов местного самоуправления, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции».



Должностному лицу назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

