Должностное лицо оштрафовали за нарушение
В городе Северобайкальске в Бурятии администрация нарушила закон о закупках.
Как выяснила прокурорская проверка, городской администрацией отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2019 год в единой информационной системе размещён с нарушением срока, 30 сентября 2020 года. Законом предусмотрено размещение указанного отчёта до 1 апреля года, следующего за отчётным годом.
Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении контрактного управляющего администрации вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ «Действие должностных лиц органов местного самоуправления, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции».
Должностному лицу назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В городе в Бурятии затянули с размещением отчёта
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