Преступники мошенничали с маткапиталами иркутянок

На сегодня материалы уголовных дел, возбужденных по части 3, части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.





В Иркутске завершено расследование уголовного дела о хищении свыше 4 миллионов рублей из-за незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал.Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД в 2019 году. Следствием установлено, что организаторы мошеннической схемы - иркутянка вместе с сыном, являясь директорами двух агентств недвижимости, вовлекли в противоправную деятельность троих своих знакомых, которые выполняя роль риелторов. Они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также недвижимость для совершения мнимых сделок купли-продажи.На протяжении длительного времени в городе Иркутске они убеждали матерей, родивших второго и последующего ребёнка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Собранный пакет документов в последующем предоставлялся в пенсионный фонд. После перечисления денег на счета агентств недвижимости, якобы для погашения займа, его сумма распределялась между обвиняемыми, после чего фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.- В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантами вовлечено в совершение мошенничества при получении выплат 11 владелиц государственных сертификатов. Правоохранительными органами приняты меры к возмещению причинённого ущерба, наложены аресты на квартиру и земельный участок организаторов противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.