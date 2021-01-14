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Преступники мошенничали с маткапиталами иркутянок

Преступники мошенничали с маткапиталами иркутянок
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил более 4 млн. рублей

В Иркутске завершено расследование уголовного дела о хищении свыше 4 миллионов рублей из-за незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД в 2019 году. Следствием установлено, что организаторы мошеннической схемы - иркутянка вместе с сыном, являясь директорами двух агентств недвижимости, вовлекли в противоправную деятельность троих своих знакомых, которые выполняя роль риелторов. Они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также недвижимость для совершения мнимых сделок купли-продажи.

На протяжении длительного времени в городе Иркутске они убеждали матерей, родивших второго и последующего ребёнка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Собранный пакет документов в последующем предоставлялся в пенсионный фонд. После перечисления денег на счета агентств недвижимости, якобы для погашения займа, его сумма распределялась между обвиняемыми, после чего фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.

- В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантами вовлечено в совершение мошенничества при получении выплат 11 владелиц государственных сертификатов. Правоохранительными органами приняты меры к возмещению причинённого ущерба, наложены аресты на квартиру и земельный участок организаторов противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На сегодня материалы уголовных дел, возбужденных по части 3, части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.




материнский капитал Иркутск
 
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