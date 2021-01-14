В Забайкалье бизнесмен вырубил лес по чужому договору

Общество, Фото: управление лесничествами Забайкальского края

Предприниматель вырубил сосен на 4 млн. рублей



Сотрудники управления лесничествами Забайкальского края во время рейда в Газимуро-Заводском участковом лесничестве выявили незаконную рубку на 4 миллиона рублей.



- Индивидуальный предприниматель осуществлял рубку в лесосеке для местного населения по чужому договору купли-продажи в пределах границ лесосеки. Помимо этого, производил рубку не указанной в договоре купли-продажи породы лесных насаждений, а рубил сосны, - уточнили в управлении лесничествами.



На самовольного вырубщика составлен протокол об административной ответственности. Теперь ему грозит штраф, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

