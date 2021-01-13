Национальному музею Бурятии исполнилось 10 лет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В честь праздника разыграли призы



Национальный музей Бурятии отмечает 10-летие. 11 января 2011 года был подписан указ о создании государственного автономного учреждения «Национальный музей». Он был создан путём слияния двух музеев - музея истории имени Хангалова и Художественного музея имени Сампилова. Музей природы Бурятии присоединился в январе 2012 года, а в 2013 году в состав Национального музея вошёл Новоселенгинский музей декабристов.



В честь юбилея на протяжении новогодних каникул с 1 по 10 января на платформах музея – «Инстаграм», «Фейсбук», «Одноклассники» и «ВКонтакте», сотрудники публиковали статьи, вспоминая самые яркие за десятилетний путь события Национального музея. А также запустили большой розыгрыш, в рамках которого каждый день публиковали конкурсные задания (10 лет - 10 подарков). Задания были в формате викторины, игры «Правда или ложь» и т.д.



Среди подарков победителям были альбом «Бурятский национальный костюм», сумка-шоппер с изображением знаменитой картины «Арканщик» Ц.С. Сампилова, шёлковый платок с изображением картины Бальжинимы Доржиева «Дангина», билеты на выставки, наборы открыток, фирменные календари на 2021 год.





