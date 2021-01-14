В Улан-Удэ температура опускалась до -30

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём в столице Бурятии до -19 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, днём в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура ночью -25, -30, местами -35, -40, днём -16, -21, местами -26, -31, по Прибайкалью до -11,-15.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -28, -30, днём -17-19 градусов.

