 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

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В Улан-Удэ температура опускалась до -30

В Улан-Удэ температура опускалась до -30
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Днём в столице Бурятии до -19 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, днём в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура ночью -25, -30, местами -35, -40, днём -16, -21, местами -26, -31, по Прибайкалью до -11,-15.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -28, -30, днём -17-19 градусов.
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