Проверка состоится в четверг
Вечером 14 января в Улан-Удэ будет проведена массовая проверка водителей. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных автомобилистов, сообщили в УГИБД по Бурятии.
С начала 2021 года в Бурятии были задержаны 276 водителей с признаками опьянения.
Запланировано выставление дополнительных шести автопатрулей в составе 12 сотрудников ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы республики.
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, Фото:
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