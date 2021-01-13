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В Улан-Удэ массово проверят водителей

В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверка состоится в четверг

Вечером 14 января в Улан-Удэ будет проведена массовая проверка водителей. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных автомобилистов, сообщили в УГИБД по Бурятии.

С начала 2021 года в Бурятии были задержаны 276 водителей с признаками опьянения.

Запланировано выставление дополнительных шести автопатрулей в составе 12 сотрудников ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы республики.


ГИБДД водители
 
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