В Улан-Удэ массово проверят водителей

Проверка состоится в четверг



Вечером 14 января в Улан-Удэ будет проведена массовая проверка водителей. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных автомобилистов, сообщили в УГИБД по Бурятии.



С начала 2021 года в Бурятии были задержаны 276 водителей с признаками опьянения.



Запланировано выставление дополнительных шести автопатрулей в составе 12 сотрудников ДПС. В течение нескольких часов наряды ГИБДД проведут проверку на основных магистральных улицах столицы республики.





