Её выдали тяжело больным коронавирусной инфекцией
С сентября 2020 года Бурятская республиканская станция переливания крови занимается заготовкой антиковидной плазмы. Плазма используется для лечения пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии.
В 2020 году станция переливания крови выдала в стационары 421 дозу плазмы, содержащей антитела к COVID-19. За 10 дней нового года было выдано ещё 96 доз.
Для визита в службу крови с целью сдачи плазмы, содержащей антитела к COVID-19, а также первичным донорам требуется предварительная запись. Записаться на приём можно через сайт brspk03.ru. Консультации по телефону 43-72-34. Необходимо ознакомиться с противопоказаниями к донорству, а также с диетой донора, сообщили на станции переливания крови.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в стационарах республики лечатся 1187 пациентов с коронавирусной инфекцией. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 47 пациентов (из них старше 65 – 28).
Общее число случаев заражения с начала пандемии в республике на утро 13 января достигло 27 853.
Жители Бурятии сдали около 500 доз антиковидной плазмы
Общество, Фото:
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