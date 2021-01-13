В Бурятии в частные дворы вывалили свиной навоз

Неприятные «подарки» обнаружили жители Тарбагатая



В новогодние жители Тарбагатая обнаружили на своих участках неприятные «подарки». Неизвестные свалили девять мешков замороженных отходов из свинарника, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».



Не повезло владельцам двух домов на улице Народная.



- Хозяева усадеб заботятся о чистоте близлежащих участков, косят траву в пожароопасный период, убирают мусор, а нерадивые жители близлежащих улиц, не имея совести - гадят отходами, - возмутились местные жители.



Получатели навозного «сюрприза» написали заявление в полицию.







