Неприятные «подарки» обнаружили жители Тарбагатая
В новогодние жители Тарбагатая обнаружили на своих участках неприятные «подарки». Неизвестные свалили девять мешков замороженных отходов из свинарника, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».
Не повезло владельцам двух домов на улице Народная.
- Хозяева усадеб заботятся о чистоте близлежащих участков, косят траву в пожароопасный период, убирают мусор, а нерадивые жители близлежащих улиц, не имея совести - гадят отходами, - возмутились местные жители.
Получатели навозного «сюрприза» написали заявление в полицию.
В Бурятии в частные дворы вывалили свиной навоз
Общество, Фото:
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