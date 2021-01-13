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В Бурятии ожидается потепление

В Бурятии ожидается потепление
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики опубликовали прогноз на три дня

До конца недели в Бурятии станет ещё теплее. Местами ожидается всего -6 градусов. Прогноз на ближайшие три дня опубликовал Бурятский Гидрометцентр.

14 января по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, днём в отдельных районах до 12-16 м/с, позёмка. Температура ночью -25, -30, местами -35, -40, днём -16, -21, местами -26, -31, по Прибайкалью до -11, -15.

15 января по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 13-17 м/с, позёмка. Температура ночью -23, -28, местами -33, -38, по Прибайкалью при снеге -15, -20, днём -13, -18, местами -23, -28, по Прибайкалью при ветре до -8.

16 января по республике облачно, местами небольшой снег, по Прибайкалью и центру до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, по Байкалу слабые метели. Температура ночью -21, -26, местами -11, -16, по юго-западу и северу до -31, -36, днём -15, -20, местами -6, -11, по северной половине местами -22, -27.
прогноз погоды
 
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