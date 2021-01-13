 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 января

12 января

Популярное

Впервые в Забайкалье проходит чемпионат по джакколо

Впервые в Забайкалье проходит чемпионат по джакколо
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкалья
В соревнованиях участвуют около 60 человек

12 января на онлайн-платформе Zoom впервые стартовал чемпионат Забайкальского края по настольной спортивной игре джакколо. Он завершится 17 января.

- Настольные спортивные игры положительно влияют на развитие и здоровье людей с ограниченными возможностями здоровья. С прошлого года в Забайкалье активно развиваются настольные игры. Они являются прекрасным методом реабилитации и являются увлекательной формой активного досуга, - рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Середкин.

Всего в соревнованиях принимают участие около 60 человек, представители города Читы, Краснокаменского, Чернышевского и Читинского районов.

Победители и призёры чемпионата Забайкальского края примут участие в чемпионате России по настольной спортивной игре джакколо, который пройдёт в феврале на онлайн-площадках, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Справка:

Джакколо - популярная настольная игра, в которой участники должны закатить деревянные шайбы в лузы на игровом поле.

В Джакколо используется игровое поле длиной 200 см, которое установлено на специальных ножках или столе. Задача игрока состоит в том, чтобы деревянные шайбы оказались в специальных арках либо отверстиях. Количество шайб составляет 30 штук. Каждому даётся три попытки для достижения цели. Все «дома» имеют свой номер и соответствуют определённым очкам. Для наборов шайб зачисление очков происходит с удвоением. Максимальное число очков равно 148. Для достижения этого показателя игрок должен забить по 7 шайб в дома №1, №2 и №3, а также 9 шайб в четвёртый дом. Для того чтобы шайбу засчитали, необходимо чтобы она пересекла планку.

У каждого участника есть три попытки. В ходе игры фишки, которые не попали в дом, собирают, после чего бросают снова. Если фишка отскочила и оказалась у игрока, её оставляют для дальнейшей попытки. После каждого броска фишки, которые попали в дом, откладывают возле задней стенки, чтобы они не мешали забрасывать другие фишки в ходе дальнейших попыток.
спорт настольные игры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в частные дворы вывалили свиной навоз
В Бурятии в частные дворы вывалили свиной навоз
Общество, 13.01.2021
Неприятные «подарки» обнаружили жители Тарбагатая
В Бурятии ожидается потепление
В Бурятии ожидается потепление
Общество, 13.01.2021
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Впервые в Забайкалье проходит чемпионат по джакколо
Впервые в Забайкалье проходит чемпионат по джакколо
Общество, 13.01.2021
В соревнованиях участвуют около 60 человек
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку 44 тысячи
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку 44 тысячи
Общество, 13.01.2021
Суточный прирост составил более двухсот человек
О вреде микропластика на Байкале сняли фильм
О вреде микропластика на Байкале сняли фильм
Общество, 13.01.2021
Проблема микропластикового загрязнения не обошла Байкал стороной
Лудуб Очиров на морин-хууре исполнил хит Dance Monkey
Лудуб Очиров на морин-хууре исполнил хит Dance Monkey
Общество, 13.01.2021
Пользователи восхищаются игрой Лудуба
В Бурятии полицейские передали подарки для детей с туберкулёзом
В Бурятии полицейские передали подарки для детей с туберкулёзом
Общество, 13.01.2021
Подарки вручили пациентам Ильинского детского туберкулезного диспансера
Любители фридайвинга погрузились в зимний Байкал
Любители фридайвинга погрузились в зимний Байкал
Общество, 13.01.2021
Вода Байкала в декабре теплее, чем в апреле или мае, делятся опытные люди
Видео: Военные в Бурятии «спасали» людей из-под завалов
Видео: Военные в Бурятии «спасали» людей из-под завалов
Общество, 13.01.2021
Военные инженеры отработали ликвидацию последствий «землетрясения» в Бурятии
Иркутяне стали призёрами фестиваля ледовой скульптуры
Иркутяне стали призёрами фестиваля ледовой скульптуры
Общество, 13.01.2021
Международное мероприятие проходило со 2 по 7 января в Екатеринбурге
59% жителей Бурятии привились от гриппа
59% жителей Бурятии привились от гриппа
Общество, 13.01.2021
В том числе привито около 190 тысяч детей
Улан-удэнцы готовы отстреливать собак
Улан-удэнцы готовы отстреливать собак
Общество, 13.01.2021
В столице Бурятии развернулась «война» между зоозащитниками и горожанами  
В Бурятии изюбри позировали перед лесниками
В Бурятии изюбри позировали перед лесниками
Общество, 13.01.2021
Изюбри пригрелись на солнце и не испугались лесников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^