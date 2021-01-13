Впервые в Забайкалье проходит чемпионат по джакколо

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкалья

В соревнованиях участвуют около 60 человек



12 января на онлайн-платформе Zoom впервые стартовал чемпионат Забайкальского края по настольной спортивной игре джакколо. Он завершится 17 января.



- Настольные спортивные игры положительно влияют на развитие и здоровье людей с ограниченными возможностями здоровья. С прошлого года в Забайкалье активно развиваются настольные игры. Они являются прекрасным методом реабилитации и являются увлекательной формой активного досуга, - рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Середкин.



Всего в соревнованиях принимают участие около 60 человек, представители города Читы, Краснокаменского, Чернышевского и Читинского районов.



Победители и призёры чемпионата Забайкальского края примут участие в чемпионате России по настольной спортивной игре джакколо, который пройдёт в феврале на онлайн-площадках, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



Справка:



Джакколо - популярная настольная игра, в которой участники должны закатить деревянные шайбы в лузы на игровом поле.



В Джакколо используется игровое поле длиной 200 см, которое установлено на специальных ножках или столе. Задача игрока состоит в том, чтобы деревянные шайбы оказались в специальных арках либо отверстиях. Количество шайб составляет 30 штук. Каждому даётся три попытки для достижения цели. Все «дома» имеют свой номер и соответствуют определённым очкам. Для наборов шайб зачисление очков происходит с удвоением. Максимальное число очков равно 148. Для достижения этого показателя игрок должен забить по 7 шайб в дома №1, №2 и №3, а также 9 шайб в четвёртый дом. Для того чтобы шайбу засчитали, необходимо чтобы она пересекла планку.



У каждого участника есть три попытки. В ходе игры фишки, которые не попали в дом, собирают, после чего бросают снова. Если фишка отскочила и оказалась у игрока, её оставляют для дальнейшей попытки. После каждого броска фишки, которые попали в дом, откладывают возле задней стенки, чтобы они не мешали забрасывать другие фишки в ходе дальнейших попыток.

