Также комплекс измеряет температуру
В образовательных учреждениях города Иркутска началась установка автоматизированных комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры. Новая техника уже появилась в десяти школах. Об этом рассказали в департаменте образования администрации областного центра.
– Это аппаратный комплекс российского производства с возможностью термометрии и обработки рук. Если устройство выявляет повышенную температуру – устройство подаёт звуковой и световой сигнал. Мы планируем поставить такое оборудование во все иркутские школы. Чем больше образовательное учреждение, тем больше комплексов. Также за счёт бюджета уже приобретено более двух тысяч рециркуляторов, – пояснил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, департаментом образования города организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах. В учреждениях усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.
В школах Иркутска устанавливают автоматы для дезинфекции рук
Общество, Фото:
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Также комплекс измеряет температуру
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