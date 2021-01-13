 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 января

12 января

Популярное

В школах Иркутска устанавливают автоматы для дезинфекции рук

В школах Иркутска устанавливают автоматы для дезинфекции рук
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Также комплекс измеряет температуру

В образовательных учреждениях города Иркутска началась установка автоматизированных комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры. Новая техника уже появилась в десяти школах. Об этом рассказали в департаменте образования администрации областного центра.

– Это аппаратный комплекс российского производства с возможностью термометрии и обработки рук. Если устройство выявляет повышенную температуру – устройство подаёт звуковой и световой сигнал. Мы планируем поставить такое оборудование во все иркутские школы. Чем больше образовательное учреждение, тем больше комплексов. Также за счёт бюджета уже приобретено более двух тысяч рециркуляторов, – пояснил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, департаментом образования города организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах. В учреждениях усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.
дезинфекция коронавирус профилактика школа Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятию на первенстве ДФО по боксу представят 18 спортсменок
Бурятию на первенстве ДФО по боксу представят 18 спортсменок
Общество, 13.01.2021
Соревнования проходят во Владивостоке с 13 января
В Иркутской области болельщикам разрешили ходить на соревнования
В Иркутской области болельщикам разрешили ходить на соревнования
Общество, 13.01.2021
Заполняемость трибун в закрытых комплексах должна быть не более 25%
Национальному музею Бурятии исполнилось 10 лет
Национальному музею Бурятии исполнилось 10 лет
Общество, 13.01.2021
В честь праздника разыграли призы
В Бурятии посвятили стихотворение планам Сергея Зверева
В Бурятии посвятили стихотворение планам Сергея Зверева
Общество, 13.01.2021
«То ли сверху была директива, то ли это сценический хайп…»
Искусанного ребёнка перевезут из Улан-Удэ в Москву
Искусанного ребёнка перевезут из Улан-Удэ в Москву
Общество, 13.01.2021
Мальчика доставят в столицу России в ближайшее время
Бурятский лама не советует браки без сватовства
Бурятский лама не советует браки без сватовства
Общество, 13.01.2021
Настоятель дацана рассказал о смысле сватовства и почему не стоит сожительствовать без этого обряда
В Улан-Удэ массово проверят водителей
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, 13.01.2021
Проверка состоится в четверг
Жители Бурятии сдали около 500 доз антиковидной плазмы
Жители Бурятии сдали около 500 доз антиковидной плазмы
Общество, 13.01.2021
Её выдали тяжело больным коронавирусной инфекцией
В Бурятии в частные дворы вывалили свиной навоз
В Бурятии в частные дворы вывалили свиной навоз
Общество, 13.01.2021
Неприятные «подарки» обнаружили жители Тарбагатая
В Бурятии ожидается потепление
В Бурятии ожидается потепление
Общество, 13.01.2021
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Впервые в Забайкалье проходит чемпионат по джакколо
Впервые в Забайкалье проходит чемпионат по джакколо
Общество, 13.01.2021
В соревнованиях участвуют около 60 человек
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку 44 тысячи
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку 44 тысячи
Общество, 13.01.2021
Суточный прирост составил более двухсот человек
О вреде микропластика на Байкале сняли фильм
О вреде микропластика на Байкале сняли фильм
Общество, 13.01.2021
Проблема микропластикового загрязнения не обошла Байкал стороной
Лудуб Очиров на морин-хууре исполнил хит Dance Monkey
Лудуб Очиров на морин-хууре исполнил хит Dance Monkey
Общество, 13.01.2021
Пользователи восхищаются игрой Лудуба

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^