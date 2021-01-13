В школах Иркутска устанавливают автоматы для дезинфекции рук

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Также комплекс измеряет температуру



В образовательных учреждениях города Иркутска началась установка автоматизированных комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры. Новая техника уже появилась в десяти школах. Об этом рассказали в департаменте образования администрации областного центра.



– Это аппаратный комплекс российского производства с возможностью термометрии и обработки рук. Если устройство выявляет повышенную температуру – устройство подаёт звуковой и световой сигнал. Мы планируем поставить такое оборудование во все иркутские школы. Чем больше образовательное учреждение, тем больше комплексов. Также за счёт бюджета уже приобретено более двух тысяч рециркуляторов, – пояснил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, департаментом образования города организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации в школах. В учреждениях усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.

