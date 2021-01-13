Суточный прирост составил более двухсот человек
На 13 января в Иркутской области зарегистрировано 44 220 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. За сутки выявили 266 больных.
Госпитализировано 2 574 человека.
За весь период выздоровело 38 517 пациентов, в том числе 444 человек выписались накануне.
Умерло с начала пандемии 1488 больных, из них 10 пациентов скончались за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 27 853 случая заражения, суточный прирост составил 150 человек.
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку 44 тысячи
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