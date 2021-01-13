О вреде микропластика на Байкале сняли фильм

— В фильме мы рассказываем о микропластике, о том, откуда он берётся, приводим полученные нами данные о его количестве в Байкале, - пояснила младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Софья Бирицкая.





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Короткий научно-популярный фильм о микропластике на Байкале сняли молодые учёные НИИ биологии Иркутского госуниверситета (ИГУ). Фильм появился на YouTube. Он будет интересен и полезен школьникам и студентам, всем увлечённым Байкалом и экологией, сообщили в пресс-службе ИГУ.Фильм снимался прошедшим летом. Исследователи с помощью специального устройства — нейстонной сети, способной улавливать на поверхности водоёма частицы от 100 мкм — отбирали пробы напротив посёлков Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное. Позже пробы анализировались в лаборатории.— Сделать точные выводы об уровне загрязнения озера Байкал пока достаточно сложно, так как для этого нужно охватить всю акваторию озера, а не только его южную часть. Однако уже сейчас вполне очевидно, что проблема микропластикового загрязнения не обошла Байкал стороной, — отметил младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Дмитрий Карнаухов.Работа по теме загрязнения Байкала микропластиком начата в прошлом году группой молодых ученых НИИ биологии ИГУ под руководством Дмитрия Карнаухова. В этом году некоторые результаты их исследований приняты в печать научным журналом «Pollution Research».Молодые учёные продолжат исследования по наличию микропластика. Сделано это будет, в частности, в рамках проекта «Мониторинг поверхностных вод Байкала и береговой линии на предмет загрязнения пластиковым мусором», поддержанного мини-грантом Иркутского городского форума молодёжи 2020.Микропластик — это мелкие (меньше пяти миллиметров) частицы пластика, эти фрагменты попадают в экосистемы из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы. Разлагается медленно, обычно сотни и даже тысячи лет, что увеличивает вероятность его попадания и накопления в телах и тканях многих организмов. Полный цикл и движение микропластика в окружающей среде ещё не известны, но в настоящее время проводятся исследования для изучения этого вопроса.