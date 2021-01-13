В Забайкалье проходит творческий конкурс «Пятилетия спорта» в крае

Победители получат ценный приз



В Забайкальском крае до 19 января идёт приём заявок для участия в конкурсе на разработку логотипа, слогана и символа «Пятилетия спорта» в регионе.



- Цель конкурса – разработка логотипа, символа и слогана, в символической форме отражающих основные цели, задачи и направления проекта «Пятилетия спорта» и предназначенных для его позиционирования и идентификации на уровне различных групп, сообществ, площадок и источников информации, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Он также добавил, что при создании логотипа возможно использование цветов флага Забайкальского края, а также «багулового» цвета. Допускается использование символов видов спорта, в том числе базовых видов, развивающихся в регионе: стрельба из лука, бокс, тяжёлая атлетика, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, футбол. Не допускается использование олимпийской символики, в том числе и олимпийских колец.



Кроме этого, при создании символа (талисмана) «Пятилетия спорта» в Забайкальском крае возможно использование образа животных, обитающих на территории региона. Также возможно использование спортивной атрибутики (спортивной одежды, инвентаря и прочее).



Слоган должен быть легко читаемым. Идеи, воплощённые в слогане, должны создавать благоприятный имидж проекта, формировать положительное восприятие и творческие ассоциации у жителей края. Слоган должен призывать к занятиям спортом и пропаганде здорового образа жизни.



При разработке проекта авторам необходимо стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла.



Приём работ осуществляется до 19 января на электронную почту sportmasszab@bk.ru с темой письма «Конкурс к Пятилетию спорта в Забайкальском крае» в номинации «Логотип» и «Символ» в формате jpeg, а «Слоган» в формате Word. В письме необходимо указать контактные данные участника конкурса: фамилию, имя, отчество и номер телефона.



Конкурсная комиссия определит победителя 20 января. Победитель в каждой номинации получит ценный приз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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