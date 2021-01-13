Лудуб Очиров на морин-хууре исполнил хит Dance Monkey

Известный бурятский певец и композитор Лудуб Очиров исполнил хит австралийской певицы Dance Monkey на морин-хууре. Видео с исполнением популярной песни под названием Tones and I появилось в паблике ves_ulan_ude.
Видео - ves_ulan_ude_, от @lilia.vitina
Пользователи восхищаются игрой Лудуба: «Какой талантливый молодой человек», «Красавчик», «Умничка».
Бурятский театр оперы и балета подготовил очень нетипичный для себя продукт: постановку премьеры оперы «Травиата» Джузеппе Верди доверили московскому режиссёру Владимиру Бочарову, который обещает зрителю изменить его представление об оперном искусстве
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