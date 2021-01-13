В Бурятии полицейские передали подарки для детей с туберкулёзом

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Подарки вручили пациентам Ильинского детского туберкулезного диспансера



Сотрудники экспертно-криминалистического центра и медико-санитарной части МВД Бурятии в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили Ильинский детский туберкулезный диспансер.



Полицейские передали детям приобретенные на собственные деньги, а также предоставленные волонтёрами подарки. Это сладкие презенты, одежду, в том числе, верхнюю, обувь, игрушки и часы.



Все вещи были подобраны полицейскими с учётом возраста и потребностей детей, а также их пожеланий в письмах Деду Морозу. Всего подарки получили 66 юных пациентов.





