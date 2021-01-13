Митрополит Иосиф поздравил молящихся с окончанием Рождества Христова
13 января завершился праздник Рождества Христова. В этот день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил совершение Божественной литургии в Вознесенском храме столицы республики.
- В завершение богослужения было совершено славление праздника: по установившейся традиции, при пении тропаря и кондака Рождества Христова духовенство во главе со владыкой митрополитом вышло на средину храма, архипастырь совершил троекратное каждение иконы Рождества Христова, а затем занёс образ, предварительно осенив им предстоящий народ, в святой алтарь, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
По отпусте богослужения митрополит Иосиф обратился к молящимся со словом, поздравив их с завершением рождественских праздников. По окончании литургии митрополит передал рождественские сладкие подарки детям священников, служащих в храме.
Напомним, что ранее в Бурятии было принято решение об отмене крещенских купаний.
В Бурятии завершились рождественские праздники
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