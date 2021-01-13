Соревнования проходят во Владивостоке с 13 января
С 13 по 17 января в столице Приморского края проводится первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 и девочек 13-14 лет. Поединки будут проходить в течение четырёх дней в спортивном комплексе «Олимпиец».
Бурятию на соревнованиях представляют 18 спортсменок. Также от республики на первенство ДФО отправились тренеры Баясхалан Чимитов, Булат Бадмаев, Сергей Павлов, Виталий Куприянов, Сергей Ткачёв и трое судей: Сергей Филин, Олег Пятков, Игорь Назаров. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.
Бурятию на первенстве ДФО по боксу представят 18 спортсменок
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