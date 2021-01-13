Любители фридайвинга погрузились в зимний Байкал

Вода Байкала в декабре теплее, чем в апреле или мае, делятся опытные люди
В сети Instagram на странице «buryatia_video» появилось видео, в котором любители фридайвинга погрузились в Байкале в декабре.
В комментариях пользователь отметил: «В воде Байкала, в декабре теплее, чем в апреле или мае! Это особенность Байкала хорошо аккумулировать тепло и холод. Живя на его берегу, ощущаешь сколько тепла и холода он отдаёт».
Как сообщал «Байкал Daily», недавно москвичка установила мировой рекорд
, проплыв брасом подо льдом Байкала 85 метров.
Байкал начинает замерзать в середине января, поэтому лёд на озере пока ещё не встал, либо совсем тонкий.
Не так давно в Бурятию специально приехала блогер из Москвы, чтобы увидеть зимний Байкал и покататься на коньках по льду озера. Но её ожидания не оправдались
.
- Ребята, мы приехали специально на Байкал, чтобы покататься, а лёд не застыл, - разочарованно рассказала подписчикам блогер Лиана.
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Вода Байкала в декабре теплее, чем в апреле или мае, делятся опытные люди
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