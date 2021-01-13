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Видео: Военные в Бурятии «спасали» людей из-под завалов

Видео: Военные в Бурятии «спасали» людей из-под завалов
Общество, 
Военные инженеры отработали ликвидацию последствий «землетрясения» в Бурятии

На специализированном полигоне в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) по ликвидации последствий условного землетрясение.

Военные инженеры отработали различные алгоритмы действий по поиску условных пострадавших и эвакуации их из-под завалов. Для этого в том числе применяли служебных собак, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.


После обнаружения условных пострадавших военнослужащие извлекали их с помощью нового специального инженерного оборудования, в частности гидравлических домкратов, лебёдок, кранов.

- На вооружение инженерных войск поступила техника КамАЗ с крановым манипулятором КМО-10. Очень удобен тем, что у него пульт дистанционного управления может работать на расстоянии от 20 метров, где ведутся работы такелажные хоть на высоте, очень удобен, - рассказал водитель-крановщик Жаргал Стампилов.

После извлечения условно пострадавшего медицинские специалисты оказали первую медицинскую помощь.

Накануне до Бурятии докатилось землетрясение, которое разбудило многих жителей. Сильные толчки, от которых качалась мебель, жители почувствовали примерно в половине шестого утра. Эпицентр был в Монголии, магнитуда землетрясения составила 6,8. Толчки ощущались в Окинском, Тункинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах, Улан-Удэ, а также соседних регионах.


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