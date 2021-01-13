Фестиваль состоится в Москве
В Краснознамённом зале московского Дома ветеранов 10 и 11 июня будет проводиться пятый юбилейный международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодёжного творчества «Молодые таланты Отечества». Фестиваль приурочили к 800-летию со дня рождения Александра Невского.
Каждый участник получит диплом и ценные подарки. Лауреаты фестиваля будут награждены кубками, грамотами и ценными подарками. Также им будет предоставлено право выступить на лучших концертных площадках Москвы и стать участниками профессиональных эстрадных коллективов, руководители которых ведут отбор артистов во время фестиваля.
Желающих приглашают принять участие. Более подробная информация на сайте организатора - http://www.rusol.ru/
Жителей Бурятии приглашают на фестиваль патриотической песни
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