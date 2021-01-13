Амбулаторно лечатся менее тысячи пациентов
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 13 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 27 853. Из них 54% (14 965) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 150 жителей Бурятии. Из них 107 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и люди, обследованные с профцелью.
Заболеваемость сохраняется на прежнем уровне. Для сравнения, днём ранее был 151 заболевший, а до этого +149, +148, +145, +147, +148, +140, +138 и т.д.
За всё время выздоровели 25 123 пациентов, или 90%. В том числе накануне вылечились 198 человек.
Летальные исходы, к сожалению, продолжают фиксировать каждый день. Накануне скончались ещё два человека. С начала пандемии коронавирус унёс жизни 628 больных коронавирусом.
Сегодня в стационарах республики лечатся 1187 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 883. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 47 пациентов (из них старше 65 – 28).
Занятость коечного фонда составляет 58 %.
Амбулаторное лечение проходят 915 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 3405 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за пандемии отменили крещенские купания.
Накануне было принято решение о возобновлении диспансеризации населения в полном объёме. Также возобновляет работу по своему профилю Центр восточной медицины, который был перепрофилирован в ковидный госпиталь весной. Сюда будут госпитализировать пациентов госпиталя ветерана войн, который ещё остаётся ковидным стационаром. Особое поручение по пациентам госпиталя дал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Заведениям общепита в Бурятии продлили режим работы до 23:00.
Как выяснилось, в Бурятии не все прилетевшие из-за рубежа сдают положенные тесты на ковид.
В Бурятии прибавилось 150 больных коронавирусом
Общество, Фото:
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