 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 января

12 января

Популярное

В Бурятии прибавилось 150 больных коронавирусом

В Бурятии прибавилось 150 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Амбулаторно лечатся менее тысячи пациентов

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 13 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 27 853. Из них 54% (14 965) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 150 жителей Бурятии. Из них 107 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и люди, обследованные с профцелью.

Заболеваемость сохраняется на прежнем уровне. Для сравнения, днём ранее был 151 заболевший, а до этого +149, +148, +145, +147, +148, +140, +138 и т.д.

За всё время выздоровели 25 123 пациентов, или 90%. В том числе накануне вылечились 198 человек.

Летальные исходы, к сожалению, продолжают фиксировать каждый день. Накануне скончались ещё два человека. С начала пандемии коронавирус унёс жизни 628 больных коронавирусом.

Сегодня в стационарах республики лечатся 1187 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 883. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 47 пациентов (из них старше 65 – 28).

Занятость коечного фонда составляет 58 %.

Амбулаторное лечение проходят 915 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 3405 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за пандемии отменили крещенские купания.

Накануне было принято решение о возобновлении диспансеризации населения в полном объёме. Также возобновляет работу по своему профилю Центр восточной медицины, который был перепрофилирован в ковидный госпиталь весной. Сюда будут госпитализировать пациентов госпиталя ветерана войн, который ещё остаётся ковидным стационаром. Особое поручение по пациентам госпиталя дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Заведениям общепита в Бурятии продлили режим работы до 23:00.

Как выяснилось, в Бурятии не все прилетевшие из-за рубежа сдают положенные тесты на ковид.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы готовы отстреливать собак
Улан-удэнцы готовы отстреливать собак
Общество, 13.01.2021
В столице Бурятии развернулась «война» между зоозащитниками и горожанами  
В Бурятии изюбри позировали перед лесниками
В Бурятии изюбри позировали перед лесниками
Общество, 13.01.2021
Изюбри пригрелись на солнце и не испугались лесников
В Бурятии прибавилось 150 больных коронавирусом
В Бурятии прибавилось 150 больных коронавирусом
Общество, 13.01.2021
Амбулаторно лечатся менее тысячи пациентов
Бурятию назвали лидером по негуманному обращению с животными
Бурятию назвали лидером по негуманному обращению с животными
Общество, 13.01.2021
Об этом заявили представители российских зоозащитных организаций
Сергей Зверев для работы в Госдуме сошьёт бурятский костюм
Сергей Зверев для работы в Госдуме сошьёт бурятский костюм
Общество, 13.01.2021
«Звезда гламура» продолжает делиться планами относительно выдвижения в Госдуму от Бурятии
В Бурятии отменили крещенские купания
В Бурятии отменили крещенские купания
Общество, 13.01.2021
Решение озвучила Бурятская митрополия
Премьера «Травиаты» в Улан-Удэ обещает резонанс
Премьера «Травиаты» в Улан-Удэ обещает резонанс
Общество, 13.01.2021
Бурятский театр оперы и балета подготовил очень нетипичный для себя продукт: постановку премьеры оперы «Травиата» Джузеппе Верди доверили московскому режиссёру Владимиру Бочарову, который обещает зрителю изменить его представление об оперном искусстве
В Бурятии со льда выдворили более 300 детей
В Бурятии со льда выдворили более 300 детей
Общество, 13.01.2021
В Бурятии завершился третий этап профилактической акции
В Бурятии морозная погода
В Бурятии морозная погода
Общество, 13.01.2021
Днём в Улан-Удэ до -20
В Забайкалье ветеран труда отпраздновала 92-й день рождения
В Забайкалье ветеран труда отпраздновала 92-й день рождения
Общество, 12.01.2021
Долгожительницу из Хилокского района поздравили её родные
В Забайкалье проходит конкурс на лучшее праздничное блюдо
В Забайкалье проходит конкурс на лучшее праздничное блюдо
Общество, 12.01.2021
Навыки в поварском искусстве демонстрируют как взрослые, так и дети
В Бурятии военные применят тактику «кочующих» миномётов
В Бурятии военные применят тактику «кочующих» миномётов
Общество, 12.01.2021
Боевые стрельбы пройдут в горно-лесистой местности
В Чите состоится «Хоккейный марафон»
В Чите состоится «Хоккейный марафон»
Общество, 12.01.2021
Команда юниоров проведёт бесплатные тренировки и мастер-классы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^