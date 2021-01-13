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Создана карта животноводческих стоянок Забайкалья

Создана карта животноводческих стоянок Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края
На интерактивную карту нанесены все 2136 стоянок края

Все животноводческие стоянки Забайкалья с 2020 года отображаются на интерактивной карте, заявил 13 января на отраслевом отчёте перед краевым правительством министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарёв.

- В 2020 году проведена паспортизация животноводческих стоянок во всех категориях хозяйств Забайкальского края. Всего в регионе насчитывается 2136 стоянок, все они нанесены на интерактивную карту. Решение связано с тем, что ранее мы совершенно не владели информацией о количестве и местонахождении животноводческих стоянок на территории края, - рассказал руководитель аграрного ведомства.

По его словам, в связи с тем, что стоянки не зарегистрированы в установленном порядке, то юридически эти объекты не существуют.

- Поскольку на них нет правоустанавливающих документов, то их невозможно застраховать. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, нет механизма получения выплат из резервного фонда за исключением отдельных решений правительства, как это было в 2019 году, – пояснил министр.

Он отметил, что по этой причине был проведён эксперимент, по результатам которого оформлены правоустанавливающие документы на животноводческую стоянку в Акшинском районе.

- Все объекты в данном хозяйстве оформлены как вспомогательные сооружения, поэтому при «нулевой» кадастровой стоимости не будет начисляться налог на имущество, что очень важно для сельскохозяйственных товаропроизводителей, – уточнил Денис Бочкарёв.

В то же время, регистрация стоянок является обязанностью собственников, поэтому в 2021 году минсельхоз Забайкальского края предусмотрел строку в бюджете и запланировал новый вид государственной поддержки, согласно которому аграриям будут компенсировать часть затрат на оформление стоянок в собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
сельское хозяйство животноводство Забайкальский край
 
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