Тираж учебника составил 3000 экземпляров
В Чите состоялась презентация книги «Хрестоматия по литературе Забайкалья (XX – начало XXI века): для 5-9 классов». В учебник нового поколения вошли произведения известных писателей и поэтов Забайкальского края: Георгия Граубина, Михаила Вишнякова, Елены Чубенко, Николая Ярославцева, Олега Димова, Алексея Егорова и других авторов.
- Произведения, которые представлены в хрестоматии – это произведения забайкальских писателей и поэтов. Авторов, которые словом передают красоту и особенность нашей малой родины. Этот сборник будет прекрасным помощником в патриотическом воспитании школьников, потому что в него вошли в основном произведения патриотического характера. Считаю, что хрестоматия будет широко использоваться в общеобразовательных учреждениях края и пользоваться популярностью у забайкальцев. Спасибо всем, кто работал над изданием этой замечательной книги, - отметила министр образования и науки региона Наталья Бянкина.
Напомним, над изданием сборника трудился большой коллектив единомышленников. Автором-составителем является заслуженный работник образования края Оксана Наделяева, научным консультантом издания – профессор кафедры литературы Забайкальского госуниверситета Людмила Камедина. Над библиографией в учебнике работал сотрудник отдела библиографии и краеведения краевой библиотеки – Ольга Алферова. Тираж книги составил три тысячи экземпляров, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
В Забайкалье вышла школьная хрестоматия по литературе края
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