Бурятию назвали лидером по негуманному обращению с животными

Об этом заявили представители российских зоозащитных организаций
В новогодние праздники граждане из разных регионов обращались в Госдуму с просьбой проверить факты жестокого обращения с бездомными животными. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на комитет по экологии и охране окружающей среды.
«Известия» выяснили у зоозащитных организаций, какие регионы являются антилидерами в несоблюдении закона об ответственном обращении с животными. «В центре «Вита», «Альянсе защитников животных», а также в рабочей группе по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы назвали Бурятию и Якутию», - говорится в материале.
- В Бурятии в декабре 2020 года, после того как в Улан-Удэ собаки покусали девушку, объявили карантин по бешенству. И под этим предлогом сейчас там ведётся зачистка животных. В своё время ту же причину называли и в Якутии, — заявила замруководителя рабочей группы по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы Елена Иванова.
В начале прошлого года страна была оснащена приютами для бездомных животных на 25%. Сейчас их количество возросло примерно до 30%, рассказал Владимир Бурматов, депутат Госдумы.
По его словам, ситуация практически не меняется с момента принятия закона об ответственном обращении с животными № 498-ФЗ. Если в городе нет приютов, собаки сбиваются в стаи, бегают по улицам, порой нападают на людей. Местные власти, вместо того чтобы соблюдать закон, начинают их отстрел, подчеркнул парламентарий.
Сейчас минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных. Предусматривается предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета.
В Улан-Удэ за последнее время зафиксировано несколько нападений на собак. Самые резонансные – это страшные нападение на 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика.
23 декабря 2020 года на 20-летнюю девушку в посёлке Забайкальский напала стая собак. Псы растерзали горожанку, буквально лишив её лица. Очевидец рассказывал, что у девушки остались лишь одни глазные яблоки. Некоторое время она находилась в искусственной коме.
В конце декабря девушку в крайне тяжёлом состоянии спецбортом транспортировали в центр хирургии имени Вишневского в Москву.
12 января 2021 года псы напали на 11-летнего мальчика в том же посёлке. Псы сильно искусали школьника. Вчера сообщалось, что у него много рваных ран, и он находится в крайне тяжелом состоянии, проводилась операция.
Бурятию назвали лидером по негуманному обращению с животными
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