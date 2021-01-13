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В Бурятии ветеран из Заиграево отметил 95-летний юбилей

В Бурятии ветеран из Заиграево отметил 95-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Имениннику вручили сертификат на единовременную выплату и приветствия от президента

В первый день Нового года поздравления с 95-летним юбилеем принимал участник Великой Отечественной войны, житель административного центра Заиграевского района Бурятии Иван Иванович Солнцев.

Юбиляр родился 1 января 1926 года. Ему многое довелось увидеть и пережить, не обошла Ивана, как и его ровесников, стороной война. В 1943 году он был призван в ряды Советской Армии. До 1945 года воевал на Восточном фронте. После войны служил в Чите в штабе 36-й армии.

Демобилизовался Иван Иванович в 1950 году. В мирное время трудовая деятельность продолжилась в Новоильинском леспромхозе Заиграевского района, затем трудился 10 лет в Заиграевской школе, с 1980 года работал водителем на нефтебазе. С «баранкой» не расставался всю жизнь.

За храбрость, проявленную при защите Родины, и трудовые успехи он награждён многими орденами и медалями. Но особенно ему дороги награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За победу над Японией».

Сегодня Иван Иванович – отец, дедушка, а всем жителям посёлка Заиграево он известен как защитник Родины, благодаря которому его земляки живут под мирным небом.

В юбилейный день рождения Ивана Ивановича поздравили представители администрации района, отдела социальной защиты населения по Заиграевскому району, совета ветеранов. Вместе с приветственным адресом от имени президента РФ Владимира Путина и главы РБ Алексея Цыденова ветерану вручили сертификат на единовременную выплату.

Чествование ветеранов ВОВ, ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021». По данным минсоцзащиты Бурятии 820 жителей республики в этом году отмечают юбилейную дату, из них 97 – в январе 2021 года. В прошлом году юбилейные даты 90, 95, 100 лет отметили 918 долгожителей Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.
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